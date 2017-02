Hues ta ordena “El Chapo” pa tey presente den audiencia diabierna awo

NEW YORK CITY, New York – Hues di New York cu ta hiba e causa di e narcotraficante Mexicano, Joaquin “El Chapo” Guzman, a ordena cu e detenido tey presente dene cita hudicial cu lo bay tin diabierna awo, dos siman despues di su extradicion for di Mexico.

Den un principio, e magistrado Brian Cogan, a expresa su intencion cu “El Chapo”, cu ta cera den un prizon di maxima siguridad di New York, sigui e cita hudicial mediante un enlace di video, aunke a keda den espera di posibel obhecionnan.

E magistrado a hustifica e decision inicial aki a considera cu e proximo bista hudicial lo ta “breve y no sustantivo” y cu e fin di reduci e problemanan di transporte liga pa e siguridad cu ta rondona e detenido.

E abogadonan di oficio di e narcotraficante a opone na e intencion di e hues dialuna ultimo, pero e fiscalia a defende na considera cu no ta rekeri e presencia fisico di e detenido pa e tipo di citanan aki.

Finalmente, den un orden conoci awe, e magistrado a dicidi cu “El Chapo” lo sigui e cita hudicial “en persona.”

E audiencia hudicial, cu lo desaroya den e sede di tribunal di e districto di Brooklyn, lo consisti den revisa e status di e causa, den espera pa yega na fiha un fecha di e inicio di e huicio, cu lo prolonga pa varios luna.

“El Chapo” a wordo extradita for di Mexico dia 19 di Januari ultimo y e dia siguiente el a presenta dilanti un tribunal pa conoce e cargonan. E ta acusa na Merca di 17 delito cu, si e wordo declara culpabel, por haya e cadena perpetua.

Fuente: El Espectador