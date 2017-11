Hues ta emiti orden di detencion contra di presidente di Catalunya

MADRID, Spaña- Fiscal general di Spaña diahuebs a pidi corte di Madrid, pa emiti un orden di aresto contra di ex presidente di Generalitat di Cataluña Carles Puigdemont, cu ta na Belgica actualmente y contra di cuater otro politico.

Puigdemont y otro politiconan Catalan no a presenta den Corte diahuebs pa enfrenta cargo cu ta inclui rebelion y mal uzo di fondonan publico.

Ocho lider Catalan a wordo deteni y lo wordo investiga pa e referendum di independencia di Catalunya. Un hues na Madrid a duna ordo pa detene ocho ex funcionario Catalan, sin derecho riba fianza.

Ex presidente di Cataluña, Carles Puigdemont, a presenta na Bruselas pa prome biaha, desde cu Spaña a presenta cargo pa su crusada independentista pa aclara cu e lo no pidi asilo politico na Belgica.

“Mi no ta akinan pa pidi asilo politico. Mi ta akinan na Bruselas como e capital di Europa. Mi ta aki pa actua cu libertad y siguridad”, Puidgemont a bisa den declaracionnan na prensa, cu el a duna den cuater idioma (Catalan, Frances, Ingles y Spaño).

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/