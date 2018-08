Hues ta aproba embargo di Citgo Petroleum

DELAWARE, Merca- E hues federal Leonard P. Stark, diahuebs a autorisa e ponemento di beslag ariba e empresa rafinado di petroleo y distribuidor di gasoline Citgo Petroleum Corporation, principal filial di e compania estatal Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) na Houston, Merca, segun The Wall Street Journal.

E decreto aki lo por start un guerra entre e tantisimo creditornan cu Venezuela tin, pa tuma control over di e unico activo na Merca, cu por wordo embarga.

Sin embargo, e eventual embargo di Citgo lo nifica pa e gobierno di Nicolas Maduro e perdida di su principal activo na Merca.

Ademas, segun The Wall Street Journal, e perdida di Citgo lo pone un di e poco mercadonan petrolero cu ta genera beneficio pa Venezuela: Merca, den peliger.

A traves di Citgo Petroleum, PDVSA tin refineria den e estadonan di Texas, Illinois y Luisiana, como tambe un red di casi 10 mil gasoline station den e pais.

E decreto a wordo emiti na fabor di e multinacional Canades di mineria Crystallex, cu ta reclama 1.4 biyon dollar pa nacionalisacion di su negoshinan na Venezuela, na 2008 di e mina Las Cristinas, cu tin un di e depositonan di oro mas grandi di mundo.

Di e manera aki, e embargo di Citgo lo ta un forma di pago di un debe cu gobierno Venezolano tin cu e compania aki.

Aunke otro creditornan ya caba tabata tin nan Citgo na bista, Crystallex ta e prome compania pa gana un huicio cu ta autorisa su embargo. E decision di e hues lo permiti Crystallex di tuma control over di e accionnan di e compania, pa despues bendenan.

Sin embargo, e sentencia completo, cu lo por inclui condicionnan di e embargo, ainda no ta disponibel y e decision por wordo apela den un tribunal superior.

Fuente: WSJ

