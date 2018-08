Hues no por establece tarifa maximo pa credito na consumidor

Den un sentencia di dia 24 di juli 2018, Hof a dicta cu no ta na e hues, pero na e legislador of Banco Central di Corsou y St. Maarten, pa pone e reglanan pa un tarifa maximo pa credito na consumidor. Hof no por establece e regla, ya cu esey ta bay mas aleu cu su tarea di formacion legal (rechtsvormende taak).

Na 1999, Hof a duna tres sentencia den kortgeding, cu tin un gran influencia legal den e parti Caribense di Reino. Hopi a deduci for di esaki cu credito na consumidor lo tin un interes di 18% pa aña.

Den e caso riba cual a tuma un decision dia 24 di juli, e consumidro tabata tin un fiansa di Naf. 1000,-, riba cual e lo mester a paga bek den cuotanan mensual. E interes acorda tabata di 10% pa luna. E institucion di credito tabata tin un ontheffing otorga door di Banco Central. E consumidor a cay atras cu su pagonan. Segun e contract tur luna tabata cobra 1,5% di interes extra. E pregunta principal den e caso aki cu mester a wordo contesta, tabata si tabata tin un tarifa maximo y si ta asina, kico e tarifa ta.

Den e caso aki, Hof a busca conseho cerca Banco Central. Tambe Hof a studia desaroyonan riba e islanan BES como tambe islanan Frances. Por ultimo, Hof ta haya cu stipulacion di un tarifa maximo ta bay mas aleu cu su tareanan di formacion legal (rechtsvormende taak).

