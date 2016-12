Hubert Dirkz: Pa aña 2016 FTA tabata tin hopi reto

Pa aña 2016 tabata tin hopi reto pa cual aki e presidente Hubert Dirksz a splica mas di e desaroyonan laboral. Tin caminda cu dunadonan di trabao cu toch a coopera, no den sentido coopera, pero cu por debati, discuti, negosha y toch yega na algo satisfactorio, resultado sea e situacion ta faborabel pa e compania of no. Pero bo por tin bon entendimento. No ta cerca tur empresa asaki ta mesun cos. Y sigur no ta na tur empresa e trahadonan ta haya e mesun trato. Tin varios compania na Aruba cu no ta cumpli cu ley y esaki por a mira y a wordo denuncia na Gobierno na varios ocasion y ta spera no solamente di e companianan pa cumpli cu ley cu ta eigenlijk haci cu otro companianan di e sector cu e companianan ta traha, tambe tin competencia husto, pero tambe di parti di Gobierno cu tin mas inspeccion y cu tin multanan ta wordo duna den caso cu tin infraccion. Tambe di parti di trahado mes cu ta wordo permiti of cu ta permiti pa e forma parti di e ilegalidadnan cu ta afecta hopi biaha e trahado y su famia. Nan tambe tin cu lanta para y haci denuncia y sali pa nan derecho den e caso aki.

Pesey tin un ekipo di delegado cu ta wordo entrena tur aña pa haci e trabao miho posibel y e ekipo di personal di FTA pa duna e servicio cu e trahado merece.

Pa menciona algun aspecto di sector hotelero, sa cu e aña aki tabata tin na 2015 pa 2016, dudanan con e sector hotelero lo bay, con e ocupacion lo ta. Sa tambe cu tin companianan lo kier haci renobacionnan. Tin cambio di doño etc. Y tambe e aspecto di All Inclusive cu a wordo discuti. Loke ta keda hopi importante y kier menciona algun di e hotelnan cu all inclusive cu semper a duna bon resultado, pero di un otro banda, camindanan cu no tin all inclusive ta depende ki calidad di mercadeo tin, ki airlift tin, na unda e mercado ta wordo explora.

Por wak un 2016 cu tin trahadonan di hotel Rui a sali afo mirando e forma con e compania aki ta trata e trahadornan pa cual aki Dirksz a splica mas di e punto di bista di FTA riba esaki.

Pa loke ta Riu Hotel, ta un situacion caminda cu trahadonan a protesta varios biaha. Tin biaha nan a sali pafo, tin biaha nan a dicidi di keda paden y sigur cerca FTA, despues di hopi reunion, ta haya cu ainda e situacion y relacion di Riu hotel no ta bayendo bon. Tin e situacion na Hilton hotel y tin e situacion caminda cu awor aki tin un departamento na Hilton hotel cu compania gewoon weg kier deshaci di dje. Nan kier cer’e y laga contratistanan take care di e trabaonan. Cu via contratista sa ta explotacion di trahado ta tuma luga den mayoria. Hopi biaha e trahadonan aki no ta haci denuncia y mas nan traha pa contratista mas dificil e situacion personal ta. Pesey mes ta kere cu e posicion di e dunado di trabao mester ta tambe, mester mira no solamente e ganashi cu e ta haci, pero sigur e mester mira e desaroyo di e pais y desaroyo di e trahadonan, pasobra na final, sigur ta papia di producto turistico, e Arubiano sa di duna un bon producto, duna bon servicio, pa loke tin awe cu ta un nivel di turismo asina halto.

Pa e otro banda, ta keda e ora recuri na ley, na e derecho di e trahado y ta pidi e ora pa tur trahado cu wordo acerca na e momentonan aki di cualkier empresa, no solamente sector hotelero cu kier deshaci di un departamento of bay riba contract di corto duracion, pa nan lanta para, pasobra companianan tin tendencia di asina yama pakete. Nan ta menciona pakete y hopi biaha trahado, manera e tende di placa, segun e e ta haya hopi placa y e placa ey ta dura eternamente y no ta berdad.