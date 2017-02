Hubert Dirksz di FTA: Aruba ta den un mal direccion pa loke ta criminalidad

Pa sindicato FTA, cu na 2016 a participa den un marcha pa trece e punto di preocupacion pa loke ta criminalidad por bisa cu 2017 ta sigui mescos. Mester solamente mira e casonan den Januari segun Sr. Hubert Dirks presidente di FTA.

Aruba ta den un mal direccion. E ta un berguensa y e ta un pica pa motibo cu a pesar di tanto biaha cu a papia cu gremionan, cu ministernan, y toch e ta sigui. Sr. Dirks ta di opinion, cu e minister concerni mester tuma honor na su mes y bandona e cargo.

Ta hopi tempo tin cu ta papiando ariba e mesun cos, pero tur cos a keda mescos. E problema aki ta wordo ocasiona door di e situacion social largo, cu ta diferente parti di Aruba, manera casnan di pueblo, hobenann cu ta bandonan scol, bendemento di droga riba caya y na scolnan, scolnan cu falta di atencion.

Comunidad tin un largo tempo ta reclamando esaki y FTA ta lamenta cu, a pesar di tur keho cu ta bin dilanti, aunke trabaonan ta wordo haci, nan no ta efectivo. Si awe ta bin cu medida, awe e no ta funciona, percura pa mañan ta evalua esaki y haci cambionan.

No por papia mas di e cadena cu tin cu traha riba siguridad, manera Duana, Polis, Warda Nos Costa, tur mester traha hunto. A papia tocante di esaki, pero aparentemente tur cos a sigui mes cos. Tur hende sa e situacion di Venezuela, cu ta pasando den su momentonan dificil, cu ta pone su hendenan ta yega akinan, cu ta pone cu cada un ciudadano ta un target, tur ta core riesgo di wordo atraca y hasta di wordo asesina.

E gobernantenan mester bira mas serio, y papia cosnan manera mester ta. Segun Sr. Dirks, Parlamento no ta haciendo nada. E sindicatonan, casi no ta papiando cu otro. Lamentablemente, no tur ta riba e mesun liña manera mester ta. Ta spera cu sano huicio prevalece, di esunnan responsabel.

Sindicato FTA tin un respet grandi pa e Polis cu ta traha duro, pero den manera di bisa, ta hibando awa lama. Den ki direccion ta bay? Kico mester pasa, pa accion wordo tuma.

Aruba su turismo ta demasiado importante y bida di cada hende ta importante. Pakico ta laga e situacion bay den e rumbo cu e ta bayendo, Sr. Hubert Dirks, Presidente di Sindicato FTA a finalisa bisando.