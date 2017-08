Hospital oficialmente a ricibi e sistema nobo di nurse call

E enfermeronan cu pronto lo drenta den e edificio nobo ta hayando training pa asina siña traha cu e sistema nobo di Nurse call. E compania Croon Caribe oficialmente a otorga e sistema aki na Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal dialuna ultimo.

Director di Croon Caribe, sr. Wim Hoenink a gradici Hospital pa e bunita tarea di por a haci e instalacion di e Sistema nobo di Nurse Call pa Hospital su edificio nobo. E colaboracion cu Croon Caribe tabatin cu Hospital pa cu esaki tabata uno hopi positivo. No tabatin hopi contratiempo cu e implementacion di e sistema nobo di henter e proyecto y a entrega esaki na tempo. Tur cos tabata den e budget y cu bon cooperacion di tur banda. Sr. Wim Hoenink a indica cu e ta un sistema nobo pa Hospital cu otro tipo di tecnica di cual tur enfermero mester custumbra cune ainda pero cu e ayudo di nos profesional tecniconan y e conocemento di e personal di Hospital esaki ta bay hopi bon.

Zorgmanager actual di Niet Snijdend 3, sra. Ruthmila Odor-Croes pronto lo drenta den e edificio nobo y pa cu esaki e ta hopi entusiasma. Den e edificio actual e enfermeronan ta traha cu e sistema unda cu e pashentnan ta primi boton pero esaki no ta duna nan ningun idea ki tipo di emergencia tin den e camber. El a sigui splica cu e bel ta zona fuerte den e gang y tin biaha esaki por pasa den oranan di marduga, cual por ta hopi fastioso pa motibo cu e zonido di e bel ta lanta otro pashent den oranan di marduga. “Nos ta stimula hende cu si nan mester di yudansa, pa por fabor yama nan”, Ruthmila Odor-Croes splica.

E cambio grandi cu lo bay tin pa nan den e edificio nobo ta cu awo nan lo bay over na e sistema di paging. E sistema aki ta encera cu e pashent for di su cama por pidi yudansa y solamente esnan cu ta traha cu e pashent lo haya e “roeping”. Esaki lo trece cun’e privacidad y trankilidad, unda cu e chens pa haci fout ta bira menos. Lo yama e enfermero asigna, pero si pa un motibo of otro e tin otro emergencia y no ta contesta dentro di 1 minuut y mei, esaki lo zona cerca tur otro enfermero riba e piso via e sistema di paging cu no ta zona duro. Solamente na momento cu tin un caso di reanimacion of CPR, inmediatamente e lo zona duro cerca tur enfermero riba e piso y e luz pafo di e camber lo cende color blauw.

Enfermero di Niet Snijdend 3, sra. Anette Kelly-Wester a duna di conoce cu no solamente tin bel banda di e cama pa pidi asistencia pero tambe den baño. Ademas di esaki na momento cu e luz cende den gang ora e bel a wordo primi, nan por haya sa di biaha ki tipo di urgencia tin door cu tin diferente color di luz cu ta indica ki ta e urgencia di e pashent. Cu e sistema di pager nan ta ricibi e notificacion precies cua pashent ta bel y den caso cu ta un camber di 2 persona, e sistema tambe lo bisa e enfermero precies cua pashent a bel y si esaki ta riba cama of den baño. “Esey mi ta kere ta un di e cosnan mas importante, pasobra por bay mas dirigi riba e situacion na momento cu ta algo di emergencia”, el a splica.

Importante pa menciona tambe ta cu e pashent cu tin dificultad pa move man y/of ta haya cierto remedi via infuuspomp, por ehempel e pashentnan di neurologia, esaki tambe ta zona riba e pager ora e remedi ta cabando. Actualmente ta asina cu e mashin ta cuminsa piep y no solamente e zonido ta fastioso pero tambe e pashent kizas no sa kico ta pasando. Asina nan por traha mas pro- activo y eficiente y e pashent ta ricibi un cuido di calidad mas halto.

Dr. Horacio E. Oduber semper ta boga pa un miho calidad den cuido y e inversion aki ta uno cu ta sostene e vision aki.