Hospital a tene un open house mustrando su edificio nobo

Hospital a cuminsa ekipa su edificio nobo nobo y a laga pueblo bin wak, durante e open house di nan a tene. Segun sr. John Fun, kende ta manager facilitair bedrijf, siman pasa diahuebs, e edificio a wordo entrega oficialmente y a pensa cu lo ta un bon idea pa cera nan mes personal y publico en general conoci cu e edificio. Pesey a dicidi di tene e open house, caminda cu henter pueblo por a bin wak e facilidad. Tin cu agrega cu hopi hende a bin y ta contento cu esey.

Por a ripara cu tur cos, ora cu por a cana rond, tur cos ta habri, tin mas espacio y esey ta e idea cu a wordo crea. E poblacion di Aruba a crece, pero e cantidad di cama no lo bay crece. Durante e curso di añanan, e duracion di opname a bira cada biaha un tiki menos. Asina toch por cu e mesun cantidad di cama, pero cu un estadia mas cortico, por handle e mesun tanto hende. Tin mas espacio. Un di e cosnan mas notabel ta cu tin hopi camber cu dos pashent y otronan cu un pashent. E cambernan cu tin seis pashent den e edificio existente no ta bay ta existi mas den futuro. Eseynan ta bay bira cambernan di camber pashent. Esey ta un di e diferencianan mas grandi. Naturalmente hospital ta bieu. E tin mas cu 40 aña caba y a bira ora pa haya facilidadnan mas moderno.

Tin un grupo entrena den hospital cu ta yuda si tin cualkier eventualidad, un desaster grandi, sea interno of externo, ta entrena specialmente pa maneha e situacion. Un edificio grandi asina, si tin candela of cualkier otro emergencia, bo ta bay haya mas daño na e hendenan cu ta purba sali. E hendenan aki ta entrena pa haci tur cos ordena. Tambe nan ta entrena pa combati candela y hasta tin un team cu si tin heridanan entre e personal. E team tambe ta entrena pa ricibi victimanan di un calamidad pafo. Si tin por ehempel un avion a cay, nan tambe ta bin den accion. Nan sa con pa cera e tereno, con pa guia e trafico di e fluho di ambulance pa drenta y pa ricibi e hendenan aki.