AMSTERDAM, Hulanda – Pa motibo di e sistema di awa, a percura pa hopi problema den Slotervaart Ziekenhuis na Amsterdam diamars. Henter a hospital a keda sin awa. Door di esey operacionnan y intermediacionnan policlinico, no por a sigui, mayoria di e Spoedeisende Hulp a keda mas tanto plat y e pashentnan y personal a wordo recomenda pa haci uzo di awa di boter.

E sistema riba e tereno a kibra banda di 6’or y mey di mainta. “Mientras tanto nos tin palletnan yen cu tanki di awa, pa asina haya awa pa bebe y pa spula e wcnan,” un vocero di e hospital a bisa. “Tin suficiente personal den cas pa por yuda e pashentnan.”

E hospital ta spera cu e problemanan por wordo soluciona den curso di dia. Posiblemente e awa por flui via otro sistemanan, te ora cu e lek wordo remedia. Cerca esnan cu ta meld na e spoedeisende hulp pa cualkier problema cu nan haya, pa mira si nan por wordo yuda. Si esey no logra, e persona lo wordo manda na un otro hospital.

Fuente: www.telegraaf.nl