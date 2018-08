Hospi Bondi Camp un bes mas espectacular y creativo

E conocido Hospi Bondi Camp di Dr. Horacio E. Oduber Hospital a termina despues di 2 siman na unda yiu of nieto di empleadonan di Hospital a participa na diferente actividad durante vakantie y a termina esaki cu un bunita show pa tur presente. E di 26 biaha di Hospi Bondi un biaha mas tabata tremendo yena di creatividad y ambiente.

Hospi Bondi Camp pa prome biaha a saca e lidernan cu a resalta durante camp na unda premio di “Rookie of the Year” a bay pa Ana-Sofia Kock, “Assistent of the Year” a keda den persona di Theron Ras y “Lider of the Year” a bay pa Mayron Dirksz. Muchanan cu merece reconocemento ya cu pa dos siman largo ta duna guia na tur e 150 participante cu sigur no ta un tarea facil.

Un biaha mas e camp a bay bon y e aña aki e tema tabata Hospi Jungle, asina Noralfa Eckmeyer, Lider di Hospi Bondi Camp, a duna di conoce. Nan a bishita diferente luga, manera Philip’s Animal Garden unda cu a duna e tarea na e lidernan pa post potret cu nan grupo riba Facebook. E grupo cu a post e potret di mas creativo a ricibi un premio. Pa prome biaha Hospi Bondi a bay Butterfly Farm cu e muchanan, pa siña mas di barbuletnan. Tambe a bay cu e muchanan lama, beachtennis, bowling, parke Jaburibari y hopi mas.

A clausura e camp cu 18 presentacion, di cual 2 tabata di lidernan y 16 presentacion di grupo di mucha. E gruponan tabata consisti entre 6 pa 7 mucha cu a haci diferente baile, mientras cu e lidernan a haya e oportunidad di duna 2 presentacion. Noralfa Eckmeyer a duna di conoce cu a purba mantene e bailenan y canto cu e tema di jungle, pero e aña aki a bin cu e parti di theater unda e muchanan por a actua tambe asina dunando cada biaha mas espacio pa creatividad.

Den nomber di Hospi Bondi Camp, Noralfa Eckmeyer kier a gradici Hunta di directiva di HOH y tur departamento di Hospital cu a haci e camp aki un biaha mas posibel na unda muchanan por gosa di 2 siman di ambiente!

