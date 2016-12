Horoscopo 2017: Mira un resumen di e prediccionnan mas importante pa cada signo

Mira e prediccionnan pa cada signo y conoce con 2017 lo bay ta cu pronto lo bay cuminsa

ARIES

Lo ta un periodo di diversion y aventura. Esaki por ta un bon momento pa cuminsa cu un negoshi nobo. Salud por ta excelente si bo ta regular den bo entrenamentonan di ehercicio. E bida amoroso lo ta feliz, semper y cuando bo no haci promesanan cu bo no por mantene.

TAURO

E streya di Taurus ta predici un aña harmonioso yp acifico pa e toronan. Spiritualmente e lo tai nclina pa haya paz interior. Y no laga cu bo miedonan stroba bo bienestar. E historianan di amor ta probabel cu lo converti den permanente. E parehanan casa por planea pa un baby. Un dieet sano ta esencial si bo no kier bira malo.

GEMINIS

Ta un aña di cambionan grandi pa e signo solar di Geminis. No laga cu bo hiperactividad stroba bo felicidad pa e aña aki. Ya sea di carera of di finansas, pensa a largo plazo prome cu planea algo drastico. Bo habilidadnan psikico tambe por mehora den 2017, loke lo yudabo na compronde miho bo bida. Pa 2017, pronosticonan di e signo solar aki ta indica cu esaki por ta e aña cu bo por haya bo socio adecua.

CANCER

Sea prepara pa e cambio den hopi aspecto di bo bida. No bay perde placa den cosnan caro cu bo no mester. Bo pareha por tin mester di bo ayudo pa supera su miedonan. Salud y relacionnan cu e cangreunan ta duna un gran cantidad di trabao duro pa ta stabil, ta necesario.

LEO

Pa Leo ta predici un gran aña. Bo ta bendiciona cu bon suerte y felicidad. No warda pa e momento adecua den trabao of den relacion. Simplemente disfruta e paseo y siña na caminda. Nunca sa, incluso bo por gana suerte di e loteria, cual bo tabata cumprando pa hopi aña.

VIRGO

Algun decision di edad por crea problema si no controla di e manera corecto. Esaki ta e momento adecua pa laga un banda e relacionan cu bo no a funciona. Y no laga stress obtene e miho dibo.

LIBRA

Pa libra nos ta pronostica cu esaki lo ta e aña di descubrimento y innovacion. Laga na banda bo creativo dilanti dibo. Expresa bo ideanan na otro pa nan por compronde miho bo soñonan. Lo bo ta un ehempel pa tur cu ta rond di dje. Y no lubida di pasa tempo di calidad cu bo famia y sernan keri.

SCORPIO

Nos ta predici cu e aña aki, bo tin pura pa laga bo pasado atras. Bo lo tuma e iniciativa pa bo meta y obhetivonan traha pabo. E asuntonan di amor lo ta hopi mas, pero solamente algun lo ta severo. Come di manera saludabel si bo ta desea di ta fisicamente y emocionalmente den forma.

SAGITARIO

Sagitario den 2017 lo tin e entusiasmo y e forsa di boluntad pa avansa cu un mente firme. Bo bida social lo ta asombroso. Proyecto y e carera di negoshi lo ta un reto, pero rentabel. E alergianan di cuero lo tin cu wordo dirigi. Sexo y Romance lo ta den su punto di mas halto di e arkeronan den 2017.

CAPRICORNIO

Capricornio ta un signo di paz y harmonia. Aunke e tin un reputacion di ta practico, lo bo mira un aspecto innovador di bo personalidad. Amor y romance tambe lo ta un parti importante di bo bida. Esaki ta un bon aña pa casa.

ACUARIO

Ta predici un aña di oportunidadnan excelente y positivo. Si amor of carera florece den loke abo pone bo curason aden. Trabao lo ta abundante y asina e lo paga. Horoscopo 2017 ta pronostica nacimento di un yiu.

PISCIS

Piscis lo ta capaz di mira bida di un manera positivo y trankilo. E actitud friu aki lo ta e secreto di bo exito den bo bida personal y profesional. E prediccion di e carera di 2017 pa e fecha di nacimento ta adverti cu bo ta laga bo soño y ilusionnan cu ta impedi e logro di bo obhetivonan. Conoce tur bo proyectonan cu e mayor sinceridad y integridad.