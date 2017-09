Horcan Maria ta hisa pa categoria 4

MIAMI, Florida – Horcan Maria a upgrade pa un tormenta “extremadamente peligroso” di Categoria 4 awe tardi, segun National Hurricane Center, mientras cu e islanan, incluyendo Puerto Rico, ta wanta nan mes duro pa e impacto.

Maria lo por yega e forsa di Categoria 5, mientras cu e ta yega Virgin Islands y Puerto Rico diaranson. Maria lo por toca tera na e banda oost di Puerto Rico y por trece daño mayor na e teritorio Mericano diaranson mainta laat pa atardi, dos siman despues cu Horcan Irma a arasa door di Puerto Rico, matando por lo menos tres.

Ordennan di evacuacion a wordo saca pa partinan di Puerto Rico.

Gobernador di e isla, Ricardo Rossello a bisa cu cuminsa merdia di diamars, e condicionnan lo cuminsa deteriora y e isla lo por haya entre 12 y 18 inch di awasero.

Oficialnan a bisa cu 450 shelter lo wordo habri cuminsando dialuna atardi y a adverti di posibel dañonan catastrofico y posibel collapse di e sistema electrico “vulnerabel.”

“Areanan cu por inunda, mester wordo abandona,” e Secretario di Siguridad Publico, Hector Pesquera, a bisa. “Sino, lo bo muri.”

E gobernador a bisa cu un declaracion federal di emergencia a wordo pidi.

Mayoria di e modelonan ta pronostica cu Maria lo keda leu for di Florida y e continente Mericano.

Dialuna, Maria ta fortaleciendo den Oceano Atlantico y ta poni pa biaha atrabes di Caribe, afectando e islanan eynan, incluyendo British y US Virgin Islands, na su caminda pa Puerto Rico. Ta solamente un siman atras cu Irma a pasa raspa varios isla den Caribe, matando por lo menos 39 persona. Algun isla Caribense, manera Guadelope y Dominica, tin chens pa haya un hit directo di e poderoso horcan dialuna atardi pa anochi.

Dominica ta den un “full shot down” mientras cu e tormenta ta acercando, segun Anil Etienne, un vocero pa e Departamento di Maneho di Desaster di

Dominica.

Etienne a conta oficialnan di ABC News cu nan ta preocupa riba e inundacion di areanan mas abao y a opta pa habri 146 shelter.

E prome minister di Dominica, Roosevelt Skerrit, a bisa durante un conferencia di prensa awe, “Awor aki no ta momento pa heroismo. Asina tanto awa na Dominica ta peligroso pa nos pais, y di e manera aki, personanan no mester warda pa algo pasa pa tuma accion.”

Mientras cu Maria ta acercando Antigua y Barbuda, e oficialnan di e islanan a adverti e residentenan pa no ta complaciente despues di Irma, cu a raspa Barbuda por completo.

Philmore Mulling, e hefe di e Oficina Nacional di Servicionan di Desaster pa Antigua y Barbuba, a papia na e radio ABS dialuna, urgiendo na esnan cu ta kedando den areanan abao, pa evacua y no warda te ultimo momento ya cu e awa por hisa tin biaha hopi rapido.

Mulling a agrega cu nan ta preparando riba 40 shelter, cual lo habri pa Maria.

“Nos no por afford pa ta complaciente – e ta un horcan,” Mullin a bisa. “Nos mester prepara nos mes pa un impacto, por sea caso.”

Despues di pasa Puerto Rico e siman aki, Maria ta spera di pasa riba Republica Dominicana, prome cu e sigui nort pa Turks and Caicos y eventualmente den Oceano Atlantico.

Fuente: www.yahoo.com