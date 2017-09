Horcan Irma ta avansa pa e islanan di Caribe

SAN JUAN, Puerto Rico – Autoridadnan di e localidadnan noordoost den Caribe a cancela vuelonan diamars, a cera scol y a pidi pa e hendenan pa mantene nan mes cubri mientras cu horcan Irma ta acerca e region, converti den un potente meteoro di categoria 5, cu ta spera cu e gana mas forsa prome cu e yega tera anochi.

Puerto Rico, Virgin Island y e estado di Florida a declara e estado di emergencia. Mientras cu e residentenan den varios isla di Caribe a proteha nan cas cu tabla y a realisa compra di ultimo momento, formando filanan largo den exterior di supermercado y stacionnan di gasolin.

Irma tin bientonan maximo sosteni di cerca di 240 kilometer pa ora den prome oranan di diamars, di acuerdo cu e Centro nacional di Horcan di Merca. E vortix tabata ubica na 515 kilometer oost di Isla ‘Riba y ta move cu direccion west na 22 kilometer pa ora.

E tormenta por manda hasta 25 centimeter di awasero, cusando deslave y inundacionnan peligroso repentino y genera ola di hasta shete meter (23 pia).

“Esaki no ta e occasion pa sali y purba di diverti cu un horcan. No ta e momento di subi un tabla di surf,” e gobernador di US Virgin Island, Kenneth Mapp a adverti. Ta wordo premira cu e vortix di e meteoro pasa cerca of riba nort di Isla ‘Riba na ultima ora di diamars y tempran diaranson, Centro Nacional di Horcan a indica.

Fuente: www.ap.org