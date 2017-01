Hopi mucha muhe jong no tin conocemento di nan mesun curpa

Resultadonan di estudio ta revela, cu hopi mucha jong, di entre 12 cu 14 aña, no tin conocemento casi di nan mesun curpa. E studiante cu a haci e estudio aki na Aruba, Sra. Kirsten van Sandvoort di Avans Hogeschool ta splica con esaki a ser haci bou di e hobennan.

Den practica, nan tabata bay haci bishitanan na cas, y asina nan a bin compronde cu den e bida di un mama hoben hopi biaha tin diferente motibo ta hunga rol. Hopi biaha ta diferencia di cultura y tambe hopi biaha tin casonan di abusonan sexual.

Droga y alcohol tambe ta hunga un rol den bida di un hoben cu e ta sexualmente activo na un edad relativamente jong. P’esey nan a bay haci un investigacion kico ta e influencia di tin mayornan separa, kico ta e influencia di abuso sexual, alcohol y droga riba e hecho di ta sexualmente activo na jong y tambe e conocemento cu e mucha ta haya for di tempo di scol basico.

Cultura, abuso sexual, droga tur esakinan por hunga un rol e pakico mucha muhenan ta bira activo. Den e investigacion haci door di e studiante , muchanan di scol basico, di edad di 10 pa 12 aña masha poco conocemento tin di nan mesun curpa y nan sexualidad.

Un ehempel, cu Sra. Zandvoort a duna, ta cu aki na Aruba mucha muhenan ya ta haya nan periodo entre 9 pa 12 aña. Esaki compara cu Hulanda, caminda e mucha muhenan ta desaroya hopi mas despues. Den 5e pa 6 e klas, e mucha muhe no sa kico ta un ciclo di menstruacion. Pero 77% di e mucha muhenan no sa kico ta un ciclo di periodo y kico por ta e consecuencia di tin un periodo asina jong. Hopi di nan ta drenta den un actividad sexual, sin sa kico por ta e consecuencianan cu esaki por trece cun’e.

Segun Sra. Van Zandvoort, di nan banda como studiante nan ta cla cu nan investigacion, y ta spera cu bin mas investigacion basa riba recomendacionnan cu e y su otro coleganan studiante a haci.