Hopi interes di otro hotel cu kier tereno di Bushiri Hotel

Sr. Otmar Oduber a splica cu despues cu e negociacion cu Hard Rock Hotel no a sigui, tabata tin mas grupo cu tabata interes pa e tereno aki. Sr. Oduber ta splica.

Tabata tin un mocion den parlamento, cu su persona como Minister di Turismo e tempo ey, a respeta y pa cual motibo e no a habri e negociacion cu tur e otro gruponan cu ta interesa. Sr. Oduber ta convenci cu e area aki, cu no a logra manera tabata desea y Parlamento, cu firma di 21 Parlamentario caminda a bisa cu si no logra cu Hard Rock Hotel, e ora lo ruim op e luga y haci esaki un beach publico.

Mirando cu awo Aruba ta hayando casi 750 mil pasahero cu ta e top cu ta kibra tur record un biaha mas, di loke ta trata bishitantenan crucero cu ta algo positivo. Sr. Oduber ta sigui bisa cu, mester admiti cu esaki ta pone un presion riba e beachnan, cu ta pone riba e area hotelero, y ta p’esey a inverti den kiosconan, cu a wordo poni na Surfside, Eagle Beach y Arashi, pa por netamente acapara e necesidad y presion di hende, publico cu ta ariba e beachnan.

E area di Bushiri lo ta un luga ideal pa nos mes hendenan. Turismo no mester bira algo cu hende ta bira apatetico na dje, ya cu e ta bay cu tur cos di e comunidad. E comunidad merece di haya algo bek y ta uze den temporadanan, ta uze cu turismo cu por contribui na economia di pais Aruba.