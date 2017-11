Hopi expectativa pa e segundo evento “Women in Business” di KVK

Cu hopi placer Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) ta organisa e segundo evento “Women in Business”. E evento lo tuma luga diabierna, 15 di november di 7:00PM pa 10:30PM na Ventanas del Mar na Tierra del Sol.

E evento “Women in Business” ta hopi anticipa y esey ta confirma mirando cu ya caba tur e carchinan a ser bendi. E biaha aki e evento no lo ta den e auditorio di KvK pero a opta pa Ventanas del Mar pa su ambiente cu sigur lo ta uno hopi agradabel. Como cu e enfoke ta e hende muhe empresario, a invita diferente damas cu ta bay comparti nan experiencia for di nan punto di bista pa yuda engrandece e interes di nos hende muhe cu kier haci negoshi.

E evento “Women in Business” ta dedica na celebra y expone e impresionante logronan empresarial di algun di Aruba su empresarionan femenino. Awendia hopi mas hende muhe ta cuminsa un negoshi y hopi biaha cu gran exito. “Women in Business” ta un oportunidad unico pa duna e empresario femenino su debido atencion. E anochi lo ta uno cu sigur lo inspira, motiva y crea enlacenan comercial bou empresarionan femenino. Esaki ta wordo logra via respet mutuo caminda ta reconoce liderasgo y talentonan di otronan den nan area di experticio.

E anochi ta cuminsa cu e unico miembro femenino di Directiva di KvK, sra. Sandy Odor cu lo hiba palabra di bon bini na tur presente. Despues sra. Sonja Velthuizen, Directora di KvK ta hiba palabra sigui pa sra. Michelle de Groot, Directora di ATIA.

E ta un honor pa KvK tin como keynote speaker di e evento e Formador di Aruba su proximo Gabinete sra. Evelyn Wever-Croes. Despues di sra. Wever-Croes ta sigui sra. Gerella Roberts-Vrolijk kende lo elabora riba “Equipment power”. Sra. Charisse Hoen-Daly lo splica mas riba “The power of conversations” y despues di un pausa chikito nos ta haya sra. Lindy Croes cu e topico “How to manifest the life you want”. Sra. Gina Habibe-Arendsz ta continua y sra. Rosetty Eleonora lo presenta e topico “How to be a boss lady”. Sra. Candy Rasmijn-Reino y sra. Sharleen Tromp lo trece e topico dilanti “Learn – Grow – Lead”. Por ultimo sra. Joase-Ann van der Biest cu ta e MC di e evento ta clausura e programa y alabes ta parti algun regalo na tur presente.

Na final ta brinda e oportunidad na tur esnan presente pa network y asina crea relacionan comercial nobo den un bon ambiente.

KvK kier a gradici tur e oradornan cu lo ta presente e anochi aki. Tambe palabranan di danki ta bay na e sponsornan: Tierra del Sol, Connect PR, Penha, ATIA, Organik by Rexa, Refineria di Aruba, Carmen Steffens, Promotional Merchandise Aruba y Marriott Aruba. Un danki tambe na Perfect Team y Aruba Trading pa nan colaboracion pa haci e evento “Women in Business” uno exitoso.