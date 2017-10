HopeAruba Movement ta introduci prome Campeon di Exito di area: Individuo

Algun luna pasa hopi di nos por a tuma nota di e introduccion di e ekipo di HopeAruba Movement. Su fundado, Sra. Lisette Malmberg a comparti e vision y motibo tras di e movemento. Como tambe por a tuma nota di algun ciudadano y caranan conoci den comunidad cu a elabora riba e abreviacion di e palabranan H.O.P.E. cu ta para pa e palabranan: Honor, Oportunidad, Productividad y Excelencia.

Area di prosperidad

Sra. Malmberg na e ocasion a comparti cu e ekipo a defini 5 area unda prosperidad pleno ta caracterisa. Ta trata aki di e area Relacional, Fisico, Emocional/Mental, Spiritual y Financiero. Cu nan ta midi den 5 area di Exito.

Areanan di Exito

Aki ta trata di e persona como: Individuo, como miembro di Famia, Comunidad y Nacion, como tambe, nos Balornan. Esakinan HopeAruba ta referi na nan, como Areanan di Exito.

Cada Areanan di Exito ta un plataforma pa colaboracion caminda personanan y organisacionan ta invita pa uni forza, talento, conocemento y bini hunto pa pensa riba solucionan pa retonan cu nos pais ta enfrenta den cada area.

Den e luna di October HopeAruba ta introduci cada un di e coordinadornan di e areanan di Exito atraves di e produccion titula: “A Look at Myself” Series, unda nan lo introduci tur e personahenan, comparti nan biografia y motibo cu nan a sinti nan yama pa uni nan mes na e plataforma di HopeAruba.

Asina tambe, HopeAruba ta introduci e coordinadora di e prome Area di Exito, cu ta esun di e area di Individuo. Ta trata aki di Sharleen Tromp, kende ta un Entrenador di Personalidad Certifica cu den HopeAruba ta coordina e Area di “Individuonan ta Bon y Bon Ekipa pa yega nan Potencial Maximo”.

Tromp ta conta cu den e jornada di su mesun desaroyo como persona, y kiko a yuda e mes establece su identidad y a transforme den e persona cu e ta awe. Esaki ta hustamente locual nos kier pensa y actua riba dje riba e plataforma di HopeAruba. Segun Tromp, hopi biaha e individuo ta hay’e ta para na diferente crusada den bida pero en berdad loke e ta buscando ta su identidad, potencial y proposito den bida pa por eherce esaki. “Tanten cu e individuo no a berdaderamente haya esaki, e por ta un frustracion pa cualkier persona, tanto hoben of adulto. For di aki, lo desaroya varios iniciativa pa yuda individuanan desaroya nan maximo potencial.

Pa esnan interesa pa uni nan mes na e area di “Individuonan ta Bon y Bon Ekipa pa yega nan Potencial Maximo,” por registra via www.hopearuba.com.

E siman binidero HopeAruba lo introduci e coordinadora di nos siguiente Area di Exito, cu ta FAMIA! Pa mas informacion tocante HopeAruba Movement, bishita nos pagina di Facebook, como tambe bishita nan pagina web.