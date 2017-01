Hombernan arma cu bate di baseball mira den Caya Ernesto Petronia

Patruya ta wordo dirigi pa Caya Ernesto Petronia na altura di e santana unda cu habitantenan lo a mira un of mas hende homber ta cana cu un bat di baseball den nan man. Patruya a haci un investigacion den vecindario pero no a logra topa cu e personanan en cuestion.

Patruyanan a papia tambe cu e security di Valero Ponton, kende a declara cu e no a mira nada particular. Central di Polis a wordo poni na altura di esaki.