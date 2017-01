Homber a wordo golpia na Cas Casuela pasobra el a bira fresco cu security

Comandante na warda a manda patruya na “Cas Casuela” den cuadro cu un pelea cu arma, caminda testigonan a bisa cu a wak un homber desconoci cu un arma di candela. Eynan a papia cu e homber S. kende a declara cu el a purba di drenta den e luga, pero a wordo para pa security. Segun S. a conta polis, cu security a lage sa cu e no mag di drenta paden cu slof. S. a rabia y a cuminsa insulta e securitynan y un di nan a dal’e na su wowo drechi. Dos amigo cu a bin cu S. tambe a wordo golpia pa e securitynan. A bay papia cu security riba e suceso. A conta polis cu el a dal e homber, pasobra esaki a bira agresivo contra di dje y tur tres homber a rabia pasobra nan no por a drenta. S. a wordo informa cu e por entrega un keho ora cu e no ta bay di influencia y cu e mester pidi un declaracion di dokter na Spoed Eisende Hulp. Comandante na Warda a wordo poni na altura.