Homber a topa cu su television horta cerca dama

Patruya a wordo manda den parkinglot dilanti di Cheng’s Supermarket na Bubali, den cuadro cu un melding di un hende homber cu a topa cu su television horta cerca un muhe. Eynan a papia cu e homber F., y e dama L, caminda cu F. a declara cu algun luna pasa nan a hort den su barbershop na Boegoeroei caminda cu un television flatscreen marca Sankey a wordo horta. Riba e dia particular aki, e homber F. a mira su television cerca e dama L. El a reconoce e television na algun caracteristica. E dama L. tabata na e studio di huña dilanti di Cheng’s Supermarket y a cana bay direccion su auto. El a atende cun’e y el a puntr’e di unda el a haya e television. A tuma luga un discusion caminda cu na yegada di polis, a puntra L. di unda el a haya e articulo aki. El a contesta cu el a cumpra e television cerca un hende cu semper ta laba su auto. E nomber lo ta un tal Chello F, biba na Montaña. Ta un homber color scur y e lo mester a cumpra e television aki for di dje na Sero Patrishi. En todo caso cerca di e luga di laba auto. E lo mester a paga 100 florin p’e. L. a declara cu e no tin ningun idea cu e television tabata horta y el a wordo mustra cu por ta lo ta bon pa e tene cuidao cu compra di cualkier cos riba caya. Polis a confisca e television. Ambos a wordo splica riba e procedura riba e confiscamento di e television. Team woning inbraken a wordo poni na altura. Remarcabel ta cu polis no por a haya ningun denuncia haci door di F. na warda. Mientras tanto e television na ta warda di polis na Shaba.