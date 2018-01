Homber tira mata haya benta abou riba parkeer plaats di hotel

Willemstad Curacao: Djaluna 1 yanüari 2018, alrededor di 00.40 or sentral di polis a haña notifikashon ku un tiramentu a tuma lugá riba un lugá di parker di un hotèl ku ta situá na Pater Eeuwensweg I ku tin un persona gravemente heridá.

Na yegada di e promé patruya polisial nan a bin topa un SUV pará riba un lugá di parker outo i tabatin un hòmber drumí banda e SUV ku no tabata duna señal di bida. Te kaminda esaki tabata posibel i bou di e sirkunstansianan presente, por a mira un herida di bala na e parti ariba di e víktima su kurpa. Tambe tabatin tres(3) hòmber i un dama presente. Polis a detené tur kuater(4) komo sospechoso. Mas aleu por a nota ku na e vehíkulo tabatin perforashon di bala. Despues di interogashon, dos(2) di e sospechosonan a rekobrá nan libertat. E sospechosonan H.G.C. nasé na Kòrsou 20 aña di edat i S.P.C. nasé na Colombia, 21 aña di edat a keda presentá dilanti di un Fiskal Ouksiliar ku a ordená nan enkarselamentu pendiente mas investigashon.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku e personanan aki tabata den e SUV i e víktima tabata stür. Dado momento nan a para na e hotèl pa hasi algu i na e momento ei un hòmber lo a presentá i los tiru(nan) dirigí riba e víktima. E víktima Tayler Zuhayr de LIMA nase na Kòrsou 1 yanüari 1998 a sigui kore bai pero a bin para e outo riba e lugá di parker ku ta keda un tiki mas leu i a bin fayesé na e sitio ei mes. Alrededor di 01.50 or dòkter di polis a konstatá morto di T. De Lima.

Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida di e víktima pa mas investigashon. Tambe a konfiská e SUV pa mas investigashon. E motibu di e tiroteo aki no ta konosí i ta den investigashon.

Nos ta supliká kuake persona ku ta disponé di informashon ku por yuda den solushon di e kaso aki pa duna polis e informashon aki na telefòn 917(24 ora pa dia) òf 108(number anónimo, kaminda bo anonimidat ta garantisá)