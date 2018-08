Homber tira mata den su auto na St. Maarten

PHILIPSBURG, St. Maarten – Dialuna 6 di augustus, 2018, pa mas o menos 06’40 di mainta, Servicio di Emergencia ta ricibi e prome yamada relaciona cu’n homber cu a wordo tira mata den su auto, den su cura di cas na Marigot Hill na St. Peters. E homber, J.C. den e bicindario tabata conoci como “Juancho”.

Di biaha varios unidad di polis, recherche, BFOT y paramediconan ta wordo manda pa e adres en cuestion pa asina saca afo kico precisamente a tuma luga. Na e sito, autoridadnan ta bin haya un auto marca Hyundai SUV cu nrplaat P1554 unda ta bin haya e curpa di e homber, identifica como J.C.



Investigadornan a ripara tambe cu e homber no tabata duna señal di bida y aparentemente a wordo tira mata den su auto. Di biaha a cera e area pa asina preserva cualkier evidencia na e sitio cu por yuda na investigacion y pa interoga testigonan potencial.



Un dokter a presenta na e escena pa constata morto di e homber aki. Ariba ordo di Fiscal, a tuma e curpa como tambe e auto den cual a bin haya e victima, den beslag pa mas investigacion.



Mas detaye di e investigacion no a wordo duna. Asina cu tin cualkier informacion, lo informa e comunidad di esaki.

Esaki ta e di dos tiramento den 24 hora. Ambos caso ta similiar, cual ta pone autoridadnan sospecha cu nan ta conecta cu otro. Pero, no tin niun evidencia pa proba esaki te cu awor of cualkier hecho pa determina esaki. Ainda tin mas pa investiga.

Departamento di Recherche, mientras tanto, a aumenta e cantidad di recherchenan den e investigacion die caso aki y a asigna na nan e tarea pa yuda den soluciona e casonann aki mas pronto posibel. Tambe pa aresta esunnan responsabel di e dos tiroteonan aki.

Cuerpo Policial di St. Maarten ta haci un apelacion na comunidad, cu por tin informacion cu lo por yuda den resolve e caso aki, pa tuma contacto cu nan via telefon of via nan Facebook page.

