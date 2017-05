Homber tabata tira hende despues di ruptura amoroso

SAN DIEGO, California – Un homber perturba pa un ruptura amoroso, a sinta trankilamente den un stoel mientras e tabata tira contra e asistentenan di un fiesta di cumpleaños y a yama su ex amiga pa e por a scucha e disparo y gritonan di teror, polis di San Diego a bisa dialuna.

Prome cu polis a abati’e, Peter Selis a mata un muhe y a herida seis persona den un atake di tiro, cu a converti un fiesta di cumpleaños den un pandemonium. Mientras e disparonan tabata resona entre e toren di e apartamentonan, hopi hende tabata core pa nan bida y e heridonan tabata keda benta abao ta sangra banda di e pool.

Tur e victimanan, cu excepcion di uno, tabata di color y Hispano, mientras cu Selis tabata di color cla, pero polis no ta kere cu e rasa tabata e factor di e hechonan.

“E victimanan aki simplemente tabata cerca di e homber ora cu el a comete e teribel tragedia aki,” hefe di polis, Shelley Zimmerman, a bisa. “Loke a cuminsa como un celebracion di fiesta di cumpleaños di un amigo, a converti den un tragedia di proporcionnan grandi pa tur e asistentenan.”

Selis, di 49 aña, tabata deprimi pa su reciente rompimiento amoroso, aunke e famia y amigonan cu polis a entrevista, a bisa cu e no a adverti algun indicio cu e lo tabata preparando algo siniestro.

Mientras cu e muchanan tabata hunga den pool, un famia tabata disfruta di e solo cayente y otro personanan tabata come batata y hot dog. E homber a sobresali entre e multitud di 35 persona. E tabata tin un bachi preto diki bisti, aunke tabata haci calor y a sinta na entrada di e piscina, Demetrius Griffin, un di e invitadonan na e fiesta a bisa.

Selis a cuminsa cu su atake di tiro despues cu e homber kende a celebra su di 50 cumpleaños, Griffin a supone cu su amigo, e cumpleañero, kende tabata simplemente cordial cu tur hende, a invita e homber pa e pasa pret.

Sin embargo, e atacante a saca su arma, a tira e anfitrion den dos ocasion na su lomba y a tira despues contra e resto, Griffin a señala.

“Tur cos tabata den un tension, pa bisa lo menos,” Griffin a afirma. “El a keda sinta. E no tabata bisa nada. Solamente el a habri riba e hendenan.”

Despues di a tira dos hende, Selis, kende tabata biba den e compleho, a yama su ex amiga pa bis’e loke el a haci.

“Selis a keda telefon papiando cu su ex amiga mientras e tabata keda tira,” Zimmerman a bisa. “Ta evidente cu Selis tabata kier pa su ex amiga scucha mientras e tabata realisa e atake.”

Fuente: Associated Press