Homber ta treat “amiganan” y ta kere cu nan a hort’e

Central ta manda patruya den Koningstraat na altura di Feng Da Supermarket pa un caso di robo. Eynan a papia cu e homber R., kende a declara cu dos muhe lo a bay cu 1000 florin di dje. Polis a constata cu e homber tabata bao di influencia di alcohol. El a bisa cu e muhenan ta damanan di compania. A papia cu e damanan MRD y SRMO. E dama MRD a declara cu e no a coy ningun cen. Nan tabata hunto ta bebe alcohol den un bar. R. a paga pa e bebidanan. Voluntariamente e dama a habri su tas pa polis mira cu e no tin placa di R. R. tabata fastioso y no kier a scucha. El a declara cu e no kier duna keho, pero si e kier su placa awo. Polis a papia cu R. riba su comportacion y a splik’e kico e mester haci pa por entrega un keho. Patruya a intermedia mas tanto posibel entre e dos partidonan. Central a wordo poni na altura.