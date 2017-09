Homber ta tene relacion sexual cu mucha di 11 aña pero e no ta violacion

PARIS, Francia- Tabata di tres biaha cu nan tabata topa. “Mi ta bay siñabo con pa sunchi”, e homber di 28 aña, tata di dos yiu a bisa e mucha. Asina el a convence e mucha di 11 aña pa compañ’e te na su cas, cu ta keda den e suburbionan Parisino.

Nan no a ni drenta drechi, ya cu nan a tene relacion. Manera cu nan a caba, e homber a lag’e bay. Angustia, e mucha muhe a bay bek su cas y a conta su mayornan loke a pasa. Di biaha nan a haci un denuncia policial. Un homber a viola nan yiu.

E siman aki, cinco luna despues, fiscalnan a cargo di e caso a desisti di e caso contra di e homber. Nan a bisa cu no tabata tin suficiente prueba cu e homber tabata violento cu e mucha of cu el a menas’e di algun manera.

Esey kiermen cu tabata tin consentimento my cu segun ley Frances, no por papia di violacion. E acusado lo bay corte pa un caso hopi mas benigno, cu ta nifica cinco aña cera.

Abogado di e famia a repudia e decision di e fiscal. Na prome luga, el a argumenta cu e abusado a menasa e mucha cu ruina su reputacion den caso cu e conta un hende loke a pasa. Di otro banda, el a afirma cu nunca lo por tin consentimento real di un mucha di 11 aña pa tin relacion sexual cu’n adulto. Somete no kiermen consenti.

Leynan Frances ta sostene cu por papia di violacion of acto sexual solamente ora tin violencia of di uzo di forsa. Aunke cu e ley ta establece cu e edad di consentimento ta di 15 aña, e punto unda cu e ta diferencia di otro paisnan Europeo ta cu e hecho di tin relacion sexual cu’n menor no ta wordo considera automaticamente un violacion. Si no por prueba explicitamente e violencia, e ta wordo considera solamente un abuso di menor.

E caso a lanta indignacion di e opinion publico. Ya caba tin organisacionnan defensor di derechonan di mucha cu a pidi Parlamento pa un modificacion urgente di e ley aki.