Homber ta sali for di casino y no tin manera pa yega cas

Na warda di polis ta yega un cabayero kende ta declara cu e tabata na altura di un casino na Playa y cu el a cana bay direccion di Cafe The Paddock, ora cu’n homber desconoci p’e a bin di patras y a coy su telefon celular for di den su saco di caminsa. E telefon ta un Samsung S6 Edge, color blanco. E homber tabata bisti cu’n camisa blanco y un jeans blauw, y ta di color skur. E denunciante a sigui declara cu e no tin placa pa coy bus pa bay su cas.

Polis a tuma su declaracion y a yud’e pa yega su cas.