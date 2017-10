Homber ta pasa dal manifestantenan cu su auto

CALIFORNIA, Merca — Un homber a dal su auto contra di un marcha pro inmigrantenan na California. Un di e manifestantenan a cay ariba e hood, mientras cu e vehiculo tabata core fuera di control, te cu el a keda para. E chauffeur a keda aresta.

Niun di e manifestantenan mester a haya yudansa medico, segun Jack Conklin, hefe di polis di Brea. Sin embargo, despues sindicato SEUI United Service Workers West a divulga un comunicado unda cu el a indica cu seis persona a wordo transporta pa hospital pa evaluacion medico.

E sindicato a yuda organisa e protesta y su presidente David Huerta a bisa cu e cuater sindicalistanan y dos miembro di e personal a bira “victima di loke tabata parce di ta un crimen delibera y yena cu odio” cu cual polis no tabata di acuerdo

“Mi ta kere cu e tabata purba pasa mei mei di e multitud”, e teniente Adam Hawley a bisa, ” Nos no tin niun indicacion cu e kier a haci e hendenan daño”.

E manifestantenan a organisa e marcha door di e parti zuid di Los Angeles pa pidi e representante Republicano Ed Royce pa apoya un programa migratorio temporal cu lo beneficia e ciudadanonan di varios pais di Centroamericano, según Andrew Cohen, un vocero di Unite Here Local 11, sindicato cu ta representa e trahadonan di hotel, sector alimentario y di aeropuerto.

Un video difundi pa Cohen ta mustra un auto pasando door di un rij di manifestantenan riba un zebrapad na un crusada. Varios individual a golpia e dak y un di nan tabata pushando e auto mientras cu esaki tabata avansa lentamente.

Otro manifestante a bula riba e hood, mientras cu e auto sigui core mas o menos 15 meter y despues el a para na mita di e crusada na mes momento cu polis tabata yegando. E conductor a wordo aresta.

