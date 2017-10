Homber ta mata yiu di su pareha pasobra cu el a kere cu e mucha tabata gay

LOS ANGELES, Merca- Un homber ta wordo acusa di tortura yiu homber di su pareha, pa motibo cu el a pensa cu e mucha tabata gay. Esaki segĂșn Ministerio Publico di Los Angeles.

Abogado defensor di Aguirre a bisa cu su cliente ta admiti di a causa e heridanan riba e curpa di Gabriel Fernandez. Pero, esaki ta pasobra cu Aguirre a haya un atake di rabia ora cu Gabriel a bis’e pa e laga su mama.

Aguirre, 32, ta acusa di asesinato pa medio di tortura.

Fiscal Jon Hatami a conta den detaye con e asesinato cometi door di Aguirre y mama di e mucha, Pearl, cu tambe ta wordo acusa di asesinato.

E pareha a bati Gabriel, mord’e, kim’e cu cigaria, dal’e cu zweep, a lag’e sin come y tabata tin su boca tapa y su mannan mara, y lag’e pa muri te dia cu ela wordo haya dia 22 di mei, 2013. E pareha a yama emergencia, pero esy tabata pa despista autoridadnan.

E mucha a wordo hospitalisa, unda cu el a muri dos dia despues.

SegĂșn fiscal, Aguirre tabata pone Gabriel bisti na mucha muhe y lag’e bay scol asina. El a sigui bisa cu Aguirre no ta gusta Gabriel y e tabata pensa cu e mucha homber tabata gay, y cu esaki tabata su motivacion pa e trato di e mucha. Ultimo cos cu e mucha a wak den su vida, tabata Aguirre para over di dje, batiendo y torturando e.

E huicio lo por tarda mas o menos ocho siman y e mama di Gabriel su caso lo wordo trata apart.

Cuater trahado social di condado di Los Angeles, cu tabata asigna na e caso di Gabriel tambe lo presenta dilanti hues relaciona cu morto di e criatura.

Fuente: https://www.yahoo.com/