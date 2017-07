Homber ta haci fastioso na watersport

Comandante na warda a manda patruya na Sunshine Watersport na Eagle Beach pa un intermediacion. Patruya a nota e watersport na altura di un hotel den vecindario, pero no a mira e nomber. Haciendo pregunta, a bin resulta cu esaki tabata Cesar Watersport y cu eynan tabata tin mester di intermediacion. Aparentemente e turista AP, lo a huur un waverunner y pa mey ora a paga 70$. AP a indica cu e waverunner no tabata traha bon y cu riba lama e lo a bira malo. AP a bisa cu cu e parti dilanti di e waverunner a keda klepper durante su rato riba dje. E huurdo a bis’e cu pa e no trot e waverunner, pero AP a haci esaki toch y a ripara cu e waverunner tabata perde velocidad. AP a bisa, mirando cu e waverunner no tabata funciona bon y el a bira malo den e rit di 14 pa 15 minuut, el a pidi pa su placa bek. D., kende ta supervisor di Cesar Watersport, a declara cu nan tin un “no money back policy”, pero tabata dispuesto pa huur AP un otro waverunner pa un mey ora nobo of cualkier otro actividad di watersport cu e compania actuatico ta brinda. AP no kier a tende, pasobra practicamente e lo kier a bandona Aruba, pero cu te ainda e no tin pasashi y/of destinacion. Tampoco e no tabata sa ki e ora e lo bay biaha, pasobra e no a cumpra ningun pasashi y ta buscando un ticket. E di e tin pensa di bay Republica Dominicana. AP a bisa cu e por haya mita di su 70 dollar bek, pasobra e no a haci uzo di e mey ora, debi cu e waverunner no tabata funciona bon. A splica AP cu e watersport tin su maneho riba duna placa bek, pesey mes e por scoge cua waverunner cu ta of cualkier otro actividad na balor di 70 dollar. AP no kier tende y tabata kier su placa bek. AP a sigui bisa cu e conoce prinses Beatrix y Rey personalmente hopi bon y cu e lo bay trece esaki dilanti na nivel gubernamental. AP a pidi polis nan nomber, cual esaki a wordo duna. Partidonan no a yega na un solucion. Comandante na warda a wordo poni na altura.