Homber ta forsa porta di restaurant pa drenta y horta

Diabierna, 21 di April pa mas o menos 4 or y 24 di marduga, durante un control di rutina den bario di Savaneta patruya ta constata cu e schuifdeur di e localidad Hoi Sing Chinese Bar & restaurant tabata un tiki habri. Durante control agentenan policial a nota cu tabata tin varios boter di bebidanban alcoholico benta ariba vloer. Tambe e agentenan a nota cu un frigidaire conteniendo cerbes tabata habri. Un rato despues e doño di fam C. tambe a yega na e sitio. Den e camara di siguridad por a nota cu pa 3 or y 32 di marduga, un homber color cla, bisti cu camisa blauw, jeans y cabey preto tabata sinta dilanti di Hoi Sing. Un rato despues e cabayero aki ta cana bay den direccion di e bar/restaurant, ta forsa e porta y ta logra habri esaki. E ta pasa over di e toonbank y ta pasa man cu e cash register marca Casio cu AWG. 50,- na cen larga den dje. E homber a sali pafo y a cana bay direccion pabao. E doño a entrega keho y Centrale Post a wordo poni na altura di esaki.