Homber ta core tras di ladron di bateria di auto

Diaranson pa 2 or di marduga, Central di Polis ta manda un patruya di Santa Cruz pa un cas na Santa Cruz pa un asistencia. Eynan agentenan policial ta papia cu e cabayero S. kende ta declara lo siguiente: “Pa mas o menos 2 or di marduga mi tabata riba mi cama den mi camber. P’afo di mi ta skucha un zonido den mi garashi. Mi ta wak un homber color cla, mas o menos 1.65 m, bisti cu un petchi cora, un t-shirt y un carson color scur. Mi a core bay den su direccion. Dilanti di Fayan Supermarkt mi ta cuminsa bringa cun’e. E homber a cuminsa grita na ingles “Please stop Please stop”. Mi no por a sigui bringa mas y e homber a core bay den direccion pariba, pa Siribana. E homber a purba di core bay cu dos bateria di auto bieu, hinca den un tas di lomba preto. Door di e pelea e homber a laga e tas atras. Mi tin e tas y e dos baterianan den mi posesion awo”.

Patruya a tuma su declaracion y a bis’e di su derechonan.