Homber su cabes a flip den cas y kier a bringa cu tur hende

Polisnan cu urgencia a keda manda diahuebs marduga pa Dadelstraat unda un homber su cabes a flip den e cas cu e señora y kier a mata tur hende. Tabata tin menor di edad cu a spanta y core sconde yama autoridad. Patruyanan ta yega di biaha topa cu e señora a comenta cu e homber a lanta y cabes a flip. Na e sitio e homber no kier a papia mes, el a bin Aruba bek for di Venezuela e señora no sa si e homber ta ilegal y si e tin su papelnan na ordo. E señora no kier e mas den e cas debi na e menasa y a pone cu polis a detene bay cune pa GNC.