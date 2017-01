Un homber tabata bezig ta bebe na un bar na Pos Chikito y e tabata treat algun hende pero e tabata mira cu e placa ta cabando y e so ta treat. Ora e homber a dicidi cu e no ta treat mas e bartender no a gusta y asina dal e homber cu un boter den su cabes y a keda herida. E homber a yega warda di San Nicolas pa asina entrega keho y ambulance tabata presente unda paramedico a atende cu e herida.