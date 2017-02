Patruyanan di Noord dialuna anochi a bay Kudawecha cu urgencia pa un caso di homber indesea a drenta cas di un señora ex pareha y cuminsa na golpia e señora formalmente den e cas. E la menasa e dama tambe, polisnan a yega topa cu e homber den e cas. E homber a cuminsa resisti cu e oficialnan y a bay vloer cune. Asina a hiba e homber warda di Polis y pasa over pa un sub fiscal.