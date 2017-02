Polisnan a sigui un nissan platina blanco cu tambe tabata un di e personanan cu a baha for di auto rato prome na Seroe Blanco. E auto a keda para pa Polis banda di e dam na Tanki Leendert, tabatin un homber aden y e homber no por a demostra su documento legal na Aruba y ni documento di e auto. No a keda nada otro di detene e homber y bay cune warda pa guarda nos costa investiga si e tin permiso pa ta na Aruba.