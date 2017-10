Homber hungando beach tennis na Eagle Beach a sak den otro fayece

Diadomingo pasa di 4 or atardi un homber hungando Beach Tennis cu mas persona na Eagle Beach a haye cu problema cu salud y a sak den otro. E homber no a reacciona mas. Di biaha hendenan a cuminsa CPR e persona mientras cu ambulance tabata na caminda. Pero tabata tin un dokter cu ta su amistad y tabata cune a practica e reanimacion pero sin ningun resultado. Ambulance tambe a yega y sigui cu e practica pa mas cu 40 minuut manera con e regla ta stipula pero nada, a purba shock e curason y no tabata haya nada di pulso. Asina pa 4:50 atardi dokter Wijngarden a constata morto di R.R.D. naci na Curacao na 1964.