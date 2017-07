Homber di Belize ta demanda cantante Destra Garcia

PORT OF SPAIN, Trinidad & Tobago- E cantante Destra Garcia a wordo sentencia na paga un homber di Belize casi TT$50,000 (7.400 US$) pa heridanan na su blaas cual el a haya ora cu Destra a bula ariba dje durante un concierto na 2015.

E homber, Fernando Oliva, a cuminsa un caso civil contra di e cantande di “Lucy” despues cu el a keda interna den hospital pa a haya tratamento pa su heridanan.

Abogadonan di Oliva a bisa den Corte cu Garcia a kibra su blaas.

E concierto tabata un concierto anual durante temporada di carnaval. Durante su presentación, manera tur otro artista di Soca, Garcia a yama un fanatico pa subi escenario.

Riba un video cu por ser mira ariba Youtube, por wak Oliva drumi ariba escenario mientras Garcia tabata bula ariba den loke tabata parce un escena di un pelicula di lucha libre. El a lanta y sigui baila manera nada no a pasa.

El a demanda e cantante di Soca pa a caus’e dañonan personal, y siman pasa Corte a dicta cu Garcia lo mester paga e homber mas di 7 mil dollar Mericano.

Fuente: www.looptt.com