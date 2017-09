Homber cu speargun no kier tende di polis

-Advertisement-

Durante patruya na costa nort, polis a mira algun homber cu tabata cerca di algun piedra. A mira un otro homber, kende tabata actuando sospechoso y a cana drenta awa rapidamente. E tabata bin un speargun den su man y a drenta awa lihe lihe. Polis a dune ordo pa e sali for di lama. E no kier a tende y a landa bay direccion nort. Via di Central maritieme politie a wordo poni na altura. Na e sitio a papia cu amigonan di e homber JAF. E homber SR a declara cu nan ta bin frecuentemente lama pa pisca y e no tin idea unda JAF por a bay. Despues di un ora y mey, polis a ricibi informe for di patruya di Noord cu e homber JAF ta na cas. Despues e ruman di JAF, R. a bin na e sitio pa asina busca su Toyota Prado. E amigo SR a wordo atendi den cuadro di uzo di speargun. Polis a bay na Fungs Supermarket pa asina papia cu e homber A. E tambe a wordo atendi y a ricibi un proces verbaal. Central a wordo poni na altura..