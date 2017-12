Homber cu machete den man a atraca señora na Lucky Shag One

Vocero di Polis ta confirma un atraco diasabra pa 8:45 anochi ora cu central di Polis ta haya un yamada cu un atraco a caba di tuma luga na Lucky Shag One and All Alottery na Pastoorhendrickstraat na San Nicolas. Di biaha ta despacha unidadnan pa e sitio y e señora ta conta cu rato prome un homber a drenta e luga di loteria cara tapa y cu un machete den man y atrake. E homber a bay cu alrededor di 68 florin y un celular. E señora a sali na grito ta pidi ayudo ora cu e sospechoso a bay. Atraco team a presenta pa haci nan investigacion y personal di slachtofferhulp tambe a acudi pa brinda asistencia na e victima.

Si cualkier persona por a wak algo yama tipline di polis 11141.