Homber condena bida largo den prizon na Curacao a bay Hulanda

Willemstad Curacao: Ketu bai tin un limpiesa tumando lugá den e sentro di korekshon Kòrsou na Koraal Specht unda ta mandando vários di e detenidonan pa Hulanda pa einan por bai sinta na kastigu.Ayera a yega turno na un di e detenidonan ku tin kastigu di bida largu den prison. Den prison na Koraal Specht tin kuater detenido ku ta sintando kastigu di bida largu.

Ayera a yega turno na e detenido Reggie Djaoen ku ta sintando un kastigu di prison pa kasonan di atrako i tambe atrako ku morto riba un hòmber bewaker na e pòmp di gasolin na Gasora na unda e tempu ei a bai trata di kita su arma pero kosnan a bai kompletamente robes. Investigashon a kontinuá i e tempu ei a bin detené e sospechoso Reggie Djaoen pa kual na final e la bin haña un kastigu di prison di bida largu.

Ayera a yega e dia pa e detenido aki tambe wòrdu hiba pa Hulanda manera ta e kaso di e otronan ku a bai promé kuné. Si tin ku bisa ku den e kaso aki si e detenido Djaoen no tabata prepará pa bandoná Prison Koraal Specht i na e promé instante no kier a bai. Di un forma profeshonal a sake for di sel pa despues transporte pa Hato na unda a pone riba e avion di KLM rumbo pa tera friu. Tin bisa ku tin mas di e detenidonan ku kastigu grandi ta ser manda pa Hulanda pa asina por baha e preshon i tenshon ku ta reinando den prison.

Cortesia Vigilante Curacao