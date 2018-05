Homber casi a dal fotografo cu a hinca camara den cara di señora

No ta prome biaha cu e fotografo aki conoci como chinchirinchi propetario di un website di suceso cu ta pone delaster un cos chikito cu e wak of e ta yama polis pa crea noticia. Marduga caba el a haci un drama un persona conocido di husticia canando riba linear park el a yama polis haci drama djis pa saca un noticia y perhiducando cara di hende. Diaranson mainta polis di trafico a keda manda pa Tanki Leendert pa un accidente e periodista aki a yega prome cu polis manera semper e ta kere e ta autoridad y conoci pa stroba trabou di autoridad. A baha pa saca potret pero un homber a pidie pa no saca potret di un señora envolvi den accidente debi na un situacion. E fotografo a pone cu celular den cara di e señora pa saca su potret y e homber cu su razon cu a pidi e fotografo cooperacion na bon manera a bay hacie pa malo a haye cu e homber a ranca su celular for di su man y manda un mokete den direccion di su cara. E ora ey e fotograaf ta grita polis pa ayudo mientras e so a haci dimas na e sitio mientras tur otro fotografo tabata haci nan trabou normal saca situacion. Polis a hala atencion di e fotografo pa hala poco mas atras manera otronan a haci.

