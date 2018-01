Diabierna marduga un cabayero a bay hiba algo entre Barcelo cu Hyatt hotel y a baha for di auto. Ora e cabayero a regresa bek na su auto su señora no ta sinta den auto mas y e señora tabata burachi y no sa su paradero. Polis tambe a presenta pa yuda busca y rato despues a haya e dama benta abou dilanti entrada di Barcelo Hotel for di mundo. E casa a presenta y asina lanta su señora y hibe den auto bay cune cas.