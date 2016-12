Homber bou influencia a maltrata mucha muhe na estado

Diaranson anochi patruya di Santa Cruz a presenta na un apartament na Piedra Plat cu urgencia despues cu un homber a dal un mucha muhe jong na estado. E mucha muhe tabata saca sanger tabata un discucion den e cas cu a bay for di man, polis a yega topa cu e situacion y a bay over na detene e homber cu tabata mustra di ta bou influencia di un of otro substancia y tabata resisti na algun ocasion cu e oficialnan. Ambulance a presenta na e sitio pa atende cu e mucha muhe cu apenas tin 6 luna na estado y e no tabata sinti su bariga mas.