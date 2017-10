Diahuebs anochi a yega un homber bou influencia na Talk of the Town y a grita pidi pa, polis, ambulance y un pasashi. E security no tabata sa kico pa haci cu e homber y a pidi asistencia di polis. Na e sitio oficial a constata cu e homber ta bou influencia di un of otro substancia y a solicita ambulance. Paramedico a dune un calmante pa asina e calma su curpa y haya un cuarto pornada. No sa si hende por a dune un of otro droga cu a pone su cabes flip.