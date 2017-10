Diasabra atardi patruya a keda dirigi pa bay palm island pa un homber cu kier a subi auto y core den e forma cu e tabata ta. Pero famia no tabata kier a lage bay mes y a insisti di bay stuur auto den e estado cu e ta. Polis a yega na e sitio y e homber no kier a ni scucha di polis y a bay over pa detene pa asina e haya un camber pa relax.