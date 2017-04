Homber asesina den un gym na Curacao

Willemstad Curacao: Djárason 19 di aprel 2017, alrededor di 21.56 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya na Kaya Virola pa un kaso di tiramentu ku herido.

E patruya ku a yega na e sitio a haña un hòmber drumí abou na suela den un gym ku perforashon di bala rònt su kurpa. For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku un outo Kia Cerrato a yega na e sitio i tres hòmber kara tapá a baha drenta e gym i lòs tirunan dirigí riba e víktima. Despues di nan akto nan a drenta e outo i bai for di e sitio. Dòkter di polis a presentá na e sitio i alrededor di 23.10 or a konstatá morto di e hòmber Rovienne Mauris Jude Francisca nasé na Kòrsou di 27 aña di edat.

Polis a haña i konfiská un kantidat ‘huls’ na e sitio.

Te na e momento aki e motibu di e tiramentu aki no ta konosí i ta den investigashon.

Riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida di e víktima pa mas investigashon. Polis ta supliká tur persona ku por tin informashon tokante di e kaso aki, pa tuma kontakto ku polis na 917 òf e liña anónimo 108.