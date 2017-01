Homber agresivo a pasa kruk door di bentana na Hooters

Central a dirigi patruya di Strandpolitie pa Hooters situa den South Beach pa un caso di destruccion. Na e sitio polis a nota un homber drumi riba vloer. E manager di dicho luga yama S., a declara cu e homber a acerk’e y a pidi’e si e por haya awa, cual S. no a nenga. Diripente e homber a cuminsa bati riba e bentana di dicho luga. E ora e homber a bira agresivo y a cuminsa tira e stoelnan for di e localidad for di e bentananan. El a coy un kruk di e bar y a bent’e riba un bentana y a kibra esaki. Ora cu polis a yega, nan a wak cu su wowonan ta cora y tabata ta perde balans. E tabata mustra di ta bao di influencia bao di un of otro substancia.

E homber a bisa cu e yama M. y a wordo deteni pa buracheria. El a wordo presenta dilanti di fiscal auxiliar y a keda encarcela na warda di Shaba pa mas investigacion. Central a wordo poni na altura.