Holmo Henriquez: Minister Dowers ta opta pa trapa riba derechonan di pueblo y actua contra conseho di LAR

Te cu awe, yegando fin di aña, te ainda e contesta cu sr. Holmo Henriquez y Grupo Salba Urirama a haya ta cu minister di husticia a bisa cu e lo sigui su caminda y no ta worry loke LAR ta bisa.

For di un Gobierno totalitario, un Gobierno fascista, cu un prome minister neo liberal, minister di Husticia, esta Minister Dowers, ta opta pa trapa riba e derecho di e pueblo aki un biaha mas. E ta manda un carta fecha dia 12 di December notificando cu e no ta bay sigui e conseho di LAR y e ta sigui bringa pa impone e cosnan aki toch. Pues e ta opta pa trapa riba e derechonan di nos pueblo, e ta zaag e pianan di nos derechonan estatal y apesar cu e instancia di LAR ta duna pueblo su rason, minister Dowers ta opta pa no honra pueblo nan derecho. Di e manera aki, sr. Henriquez ta bisa di biaha y ta manda un mensahe firme, cla y directo pa minister Dowers cu lo bay beroep cu e caso aki tambe.

Ta bay beroep contra e carta tambe cu el a manda. Apesar cu ta bay beroep un biaha mas, ya tin dos peticion caba pa beroepszaak, pidi aden y basa riba e decision di LAR ultimo aki, Henriquez ta wak un of e otro ta bay wordo declara niet ontvankelijk, pasobra no tin un caso mas e ora, pasobra a haya rason. LAR a dicta na fabor di e Grupo Salba Urirama. Awor aki ta bay corte contra minister Dowers y Gobierno.

E tin derecho pa tuma of keda sin tuma conseho, pero e grupo tambe ta keda cu e derecho pa hiba e cos aki corte si of no. Pasobra si minister Dowers ta opta pa no sigui e conseho di e instituto cu ta proteha nos pueblo cu ta suppose di sali na vanguardia di pueblo, e ora ey tin e caminda pa cana di corte. Y esey ta loke ta bay sosode.

Largo e caminda ta tumando caba, segun Henriquez. Si wak for di un comienso cu a cuminsa cu e lucha contra e molinanan di biento, no ta un caso cu ta awe a lanta. Tin añanan largo ta bringando e cos aki na fabor di pueblo y segun Henriquez, tur e fanfaria of e show cu ta wordo haci cu bahamento di coriente, subimento di coriente, cu un Aruba mas sostenibel, nos tur por a experencia esey den e añanan aki cu no por a wordo substancia. Si mira e prijs di awa y coriente awe, compar’e cu 10 aña atras. E ora ta wak si a yega na un reduccion di awa cu coriente realistico si of no. E hedging tabata algo cu a mantene nos costo di bida halto, pasobra no tabata tin motibo pa bay hedge pa un periodo asina largo y locual cu ta e molinanan di biento, ta percura pa mantene e costo di bida, e costo di coriente halto.

Pasobra locual cu prome minister no ta bin bisa ta cuanto nan tin cu paga na sr. Hutting cada aña pa e molinanan di biento na Vader Piet. Esey ta mas of menos un 30 miyon pa aña. E ta un rekensom masha facil. Kico bo ta produci pa aña. Ta produci y esaki ta basa riba presentacion di WEB mes. Ta Produci 12.8 megawatt pa aña y ta paga 30 miyon pa esey, mientras tin e recipnan cu ta produci como 66 of un tiki mas megawatt pa aña. Bo ta paga 147 miyon na heavy fuel pa esey, segun Henriquez.