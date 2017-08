Holmo Henriquez (MAS): “Tin cosnan pa drecha den e proceso electoral”

Sr. Holmo Henriquez a splica cu nan a haya hopi bon reaccion despues di cu diabierna nan a entrega nan lista pa eleccion 2017. E ta amplia mas ariba e proceso di firma.

Dialuna tabata parce cu tabata tin un carnaval dilanti di e Dependance di Censo, cual a stroba hopi hende di bin firma ya cu nan tabata keriendo cu e rijnan tabata largo. Pero tabata un otro partido tabata aglomera dilanti. Paden mes e tabata hopi trankilo y e proceso di firmamento tabata bay lihe.

Partido MAS ta contento cu nan ta ricibiendo reaccionann hopi positivo. Por wak cu si no ta tur, pero si e mayoria di partidonan lo haya nan firma pa bay eleccion. Nan campaña ta bayendo bon, nan ta bishitando cas pa cas. Partido MAS no ta gusta haci druk, haci buya ya cu hopi hende no ta gusta e cosnan ey. Y por wak cu partidonan tradicional si ta haciendo esey, a pesar cu nan ta critica otro di haci hopi fanfaria, pero nan mes ta bira haci mesun cos. Eynan por wak nan modus operandi di nan.

Lider di partido MAS ta haci un yamada na e pueblo di Aruba, pa nan bin firma pa partido MAS, pa asina nan por bay eleccion pa asina e dia di mañan MAS por ta e voz di e comunidad den Parlamento. Sr. Henriquez a sigui bisa cu e ta duna Electorale Raad un conseho constructivo, pa ora nan bin firma, pa nan echt puntra pa e partido cu nan a bin firma p’e y verifica si e lista eynan, ta esun correcto. A pasa cu varios sostenedornan di MAS a bin pa firma pero nan a end up ta wordo duna lista di otro partido. Pa esey mester bin un otro tipo di control. Mester haci Electorale Raad consciente di e practica ey. Tin hopi cos pa mehora, segun Sr. Holmo Henriquez.

Pa loke ta trata sistema cu ta hopi habri, cu tur hende por wak pa ken un persona ta bin firma, pero a pesar cu e ley electoral ta bisa cu e ta un proceso publico pero no paso e ta poni den e ley electoral e ta bon. Locual cu e ta refleha ta, cu tin cosnan cu mester wordo cambia ainda. A pasa cu un ciudadano ta drenta paden, e ta wak tur e representantenan di cada partido para eynan. Anto e la sinti su mes intimida, cu e no tabata sa pa unda e bay. El a cana bay, el a keda un rato pafo pero despues el a bolbe bin paden, e ora e la bay na e loket pa bay firma. Segun Sr. Henriquez, e persona aki a sinti su mes intimida, cu su privacidad ta wordo trapa ariba dje. Esaki ta algo cu mester tene cuenta cun’e. A pesar cu e ley electoral of e procedura di Censo, ta bisa algo otro.

Sr. Henriquez a enfatiza cu esaki ta un critica constructivo, cu tin cosnan cu mester wordo cambia.