Hobennan sacando secat for di lama

Diasabra mainta, 4 di Februari, banda di 1 or y 47 di merdia, Central di Polis ta manda un patruya pa e beach riba L.G. Smith Boulevard, na altura di e Aruba Beach Villas. Segun e melding cu a drenta, tabata tin 3 hoben tabata saca calco for di lama. Na nan yegada e agentenan policial ta papia cu dos cabayero cu tabata canando bandi di e beach. Aki e agentenan a nota cu un di e cabayeronan aki tabata tin un saco doorzichtig cu bestia den dje. El a wordo yama pa e oficialnan y aki a constata cu den e saco tabata tin secat bibo. E ora e agentenan a puntra e cabayeronan cu si nan por a wak e tres hobennan, cual nan contesta tabata negativo. Despues agentenan a papia cu un turista, cu tambe a declara di no a wak nada. Central di Polis a wordo poni na altura di esaki.